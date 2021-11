Hier, le préfet Nicolas Basselier a réuni à Rochefort le Comité plénier de veille sociale qui rassemble tous les acteurs de l’aide aux sans-abri et aux personnes vulnérables. L’objectif étant de définir les actions et les moyens à mettre en œuvre en cas de forte baisse des températures. Dans notre département, l’Etat propose 554 places d’hébergement d’urgence pour accueillir les Sans domicile fixe, dont 42 supplémentaires cette année. Et 78 en plus en cas d’activation du Plan Grand froid.