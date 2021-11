Plusieurs contrôles ciblés ont été menés hier dans le département, et notamment à La Jarne, près de La Rochelle. L’objectif était de faire prendre conscience aux automobilistes que la consommation de produits stupéfiants est incompatible avec la conduite, en plus d’être illégale. C’est la 3e cause de mortalité sur la route en Nouvelle-Aquitaine, et la première chez les jeunes. Conduire après avoir fumé du cannabis multiplie par 2 le risque de provoquer un accident mortel, et par 29 en associant la consommation d’alcool.