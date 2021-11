C’est un tout nouveau centre de vaccination qui a ouvert ses portes hier matin en pays royannais. Après l’hôpital et la clinique Pasteur de Royan, puis l’espace Cordouan qui a retrouvé sa vocation première de gymnase, c’est une ancienne boite de nuit qui accueille désormais les patients. Il s’agit du Saint-Moritz à Breuillet qui dispose d’une salle assez grande pour recevoir les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, mais aussi les plus de 65 ans pour leur 3e dose de rappel. Le centre peut désormais fonctionner avec un effectif réduit, et une capacité moyenne de 450 injections par jour, comme le soulignait hier matin sa coordinatrice Danièle Carrere :

Une légère baisse de régime qui devrait permettre de soulager les équipes, épuisées par les déménagements successifs :

A noter que le nouveau centre de vaccination de Breuillet sera fermé toute la semaine prochaine. Il rouvrira dès le 22 novembre.