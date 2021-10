Rencontre avec deux des huit lauréats des Trophées Cyclab qui vont bientôt investir l’Atelier Cyclab à Surgères. Ils ont été primés le 21 octobre, lors de l’inauguration de ce tiers lieu unique en France dédié à l’innovation en économie circulaire. Aurélie Dumand a reçu le trophée de l’artisanat pour sa savonnerie écoresponsable installée chez elle à Chambon. Elle nous parle de sa démarche :En pleine reconversion à 42 ans, Aurélie Dumand espère étoffer rapidement sa gamme de produits grâce à l’Atelier Cyclab et son laboratoire agroalimentaire :Aurélie Dumand vend ses produits sur les marchés locaux et sur rendez-vous à sa savonnerie à Chambon.Faisons la connaissance à présent de Florient Jules. Ce jeune entrepreneur de 29 ans a créé il y a trois mois L’Usine à gaz à Bernay-Saint-Martin. Lui a remporté le Trophée Cyclab « antigaspi ». Son idée : acheter des invendus à des maraichers bios locaux pour produire des légumes et des boissons fermentés. On l’écoute :Pour Florient Jules, rejoindre l’Atelier Cyclab est une belle opportunité :L’Atelier Cyclab de Surgères, qui s’étend sur 1 500m², a pour vocation d’accompagner les porteurs de projets en leur offrant des outils adaptés à leur développement : 3 laboratoires (agro, bois et tech), une matériauthèque alimentée grâce aux 23 déchetteries du territoire, un forum et un espace de coworking. Alice Michaud est responsable innovation circulaire à Cyclad :L’Atelier Cyclab propose également des ateliers zéro déchet destinés au public. Il est situé dans la ZI Ouest à Surgères.