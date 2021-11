Scène ouverte avec le musicothérapeute Anthony Doux de Parthenay.

Anthony Roux est musicien, comédien, compositeur et thérapeute, praticien sonore et concepteur de la psychorésonance.

11 albums : 6 pour la pratique de la cohérence cardiaque, dont un adressé aux enfants, 3 albums « voyage sonore », 2 albums de compositions autour des fréquences du solfeggio. Passionné des liens entre musique et bien-être, il met en synergie des outils agréables pour recontacter nos potentiels et incarner notre être et sa force de vie. Licence de musicologie et médaille d’or à l’unanimité du Conservatoire de Marseille en poche, il débute son parcours professionnel en tant que musicien (accordéoniste), chanteur et comédien.

Le 6 novembre à Parthenay (79) : atelier « cohérence cardiaque et mouvement spontané » co-animé avec Estelle Chabretou, toute la journée. Et le soir à 19h, Voyage Sonore. Des ateliers chant des mantras. Projet sommeil : « Mon Sommeil de A à Zzz » pour retrouver le sommeil d’une manière naturelle et agréable avec la musique.

http://www.desmusiquespourguerir.com

http://www.xn--symphonies-intrieures-o5b.com/

https://www.facebook.com/anthony.doux.77