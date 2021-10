Hier matin, les bénévoles de l’association du Gardon aigrefeuillais, en lien avec les services de la ville, ont réussi à sauver plus de 500 spécimens (anguilles, brochets, truites, carpes, perches et j’en passe). Ils ont été réintroduits en aval de La Gères où l’eau est plus abondante.