Les Bodin’s débarquent à La Rochelle. Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, alias Maria et Christian Bodin, sont attendus ce soir au CGR Les Minimes, à l’occasion de la projection en avant-première de leur film « Les Bodin’s en Thaïlande », réalisé par Frédéric Forestier. Les deux comédiens parleront de leurs aventures au cinéma et reviendront sur leur succès populaire. Début de la séance à 20h30. Une soirée évènement en partenariat avec Hélène FM et l’émission « Chut… on écoute la télé ! ».

Lundi soir, c’est toute l’équipe du film « Mes très chers enfants » d’Alexandre Leclère qui sera présente au CGR La Rochelle Les Minimes, avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry et Ben. Séance à 19h45.