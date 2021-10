Le préavis de grève levé à la SNCF. Hier, les syndicats SUD-rail et la CFDT ont décidé de suspendre leur mouvement pour le week-end de la Toussaint. Un mouvement lancé la semaine dernière, avec la CGT, pile au moment des premiers départs en vacances. Ce qui avait entraîné des perturbations sur les lignes de l’axe Atlantique. Les trains devraient donc circuler normalement demain, samedi et dimanche. Les négociations sur les rémunérations et les conditions de travail ont avancé. Les discussions reprendront le 17 novembre lors des Négociations annuelles obligatoires.