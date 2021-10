C’est une première. Sylvie Martin vient d’être élue présidente départementale de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment. A 55 ans, cette cogérante d’une société de menuiserie à Saint-Rogatien a réussi à s’imposer dans ce milieu très masculin, en prenant la succession de Jean-Claude Pochon. Une fierté pour celle qui était fortement pressentie à ce poste, après avoir occupé pendant plusieurs années la fonction de vice-présidente :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/martin-1.mp3 Durant son mandat, Sylvie Martin, qui est élue pour trois ans, va prendre un certain nombre d’engagements. Parmi ses priorités : favoriser le recrutement de personnel et pallier le manque de main-d’œuvre :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/martin-2.mp3 Sylvie Martin, la nouvelle présidente de la Capeb 17 qui cumule les mandats puisqu’elle est également présidente de l’U2P, l’Union des professions de proximité. Et elle vient tout juste d’accéder à la présidence de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Charente-Maritime. A ce titre, elle prendra ses nouvelles fonctions le 3 novembre prochain.