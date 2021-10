Deux militants du collectif Bassines Non Merci ont été interpellés et placés en garde à vue hier, après l’action coup de poing du 22 septembre dernier à Mauzé-sur-le-Mignon, entre Surgères et Niort. Eux et d’autres activistes s’étaient introduits sur le chantier de construction d’une réserve de substitution destinée l’irrigation agricole. Ils sont soupçonnés d’être à l’origine d’incidents et de dégradations sur le site. Parallèlement, des perquisitions auraient été menées au domicile de deux membres de la Confédération paysanne, toujours dans le cadre de cette affaire. Les militants ont été relâchés quelques heures après leur interpellation. Pour le collectif, cette arrestation est, je cite, « une mise en scène visant à intimider l’ensemble du mouvement ». Bassines Non Merci renouvelle son appel à la mobilisation pour le 6 novembre à Mauzé-sur-le-Mignon.