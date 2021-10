La Communauté d’agglomération Rochefort Océan récompensée pour sa politique en faveur du vélo. La CARO est lauréate de l’appel à projet « Avélo2 » lancé en juin dernier par l’ADEME. La collectivité va recevoir une contribution de 229 000 euros sur les trois prochaines années. Une aide qui devra contribuer à la création d’un schéma directeur cyclable, au développement des services, à l’amélioration de toutes ses actions de sensibilisation et à la création d’un poste dédié.

La CARO poursuit sa politique engagée depuis 2014 avec son plan « Vélotourisme 2 ». Ce dernier, achevé en 2020, imposait le territoire parmi les principales « destinations vélo ». En 2019, l’axe entre Saint-Laurent de la Prée et Vergeroux était entièrement rénové. En 2020, la CARO créait plus d’un kilomètre de site propre à Cabariot, sur un axe qui s’inscrit dans les principaux parcours cyclistes que sont la Vélodyssée Atlantique et la Flow vélo. A ce jour, le territoire dispose de 500 kilomètres de voies dédiées aux déplacements doux.

La fréquentation des cyclotouristes, dont la population se rajeunit, est estimée à 37 000 personnes chaque été sur le territoire de la CARO. Le vélo-tourisme représente une part importante de l’économie touristique. Les dépenses journalières d’un cyclotouriste sont estimées à 70 euros contre 45 euros pour un touriste dit « classique ». Selon une étude récente, chaque kilomètre de la Vélodyssée génère 80 000 € de retombées économiques annuelles.

Aujourd’hui, la CARO prépare son plan « Vélo 3 » tourné vers la mobilité au quotidien. Cette feuille de route tiendra en un schéma directeur qui affichera trois principales ambitions : développer l’usage du vélo, sécuriser les itinéraires cyclables et inciter les habitants à la pratique du vélo. Cette mission de sensibilisation s’accompagnera d’un développement des services.