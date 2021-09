Il tire sur un couple d’amoureux pour protéger ses plants de cannabis. Le 10 septembre dernier à Surgères, deux jeunes d’une vingtaine d’années ont été surpris par un homme armé, alors qu’ils étaient partis s’isoler dans un bois pour copuler dans leur voiture. L’individu a été interpellé pour trafic de stupéfiants. Il sera prochainement jugé.

La gendarmerie de la Charente-Maritime raconte sur sa page Facebook comment a débuté cette virée pour le moins hasardeuse. « Le septembre dernier, peu avant minuit à Surgères, deux amoureux s’isolent dans un bois à bord de leur véhicule pour partager un moment d’intimité… Ils tombent rapidement sur un individu armé qui ne semble pas décidé à les laisser tomber dans les bras l’un de l’autre ». Mais le couple réussit à s’enfuir et entend un bruit sourd de détonation. Alertés, les gendarmes de la brigade de Surgères se rendent sur place et constatent la présence de plusieurs caravanes. Ils décident de revenir le lendemain avec le renfort du PSIG de Rochefort et une équipe cynophile. L’homme âgé d’une cinquantaine d’années est interpellé et placé en garde à vue. Il reconnaît avoir tiré sur le couple avec un fusil de calibre 22 long rifle. Une perquisition permettra de découvrir plusieurs armes : 3 carabines, 1 pistolet à plomb, 1 revolver à cartouches à gaz et 1 pistolet mitrailleur de type airsoft. Mais aussi plusieurs produits stupéfiants : 1,25 grammes de cocaïne et du matériel de consommation, 129 grammes d’herbe, et 13 pieds de cannabis ainsi que du matériel de culture qu’il cherchait à dissimuler.

Le tireur sera convoqué devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en mars 2022.