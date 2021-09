La chasse aux chenilles processionnaires est ouverte à Surgères. La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles intervient aujourd’hui dans le cadre du programme de lutte contre cet insecte dont les poils urticants peuvent représenter un risque pour la santé humaine et animale. Douze arbres, situés autour de l’école Charles-Perrault et des résidences Yolande et Berlioz, seront traités par pulvérisation avec un produit insecticide biologique.