Près d’un millier d’anti-bassines se sont rassemblés hier midi place de la Brèche à Niort. En plein congrès des agriculteurs de la FNSEA, ils ont tenu à faire entendre leur colère contre le projet de création de 16 réserves de substitution pour l’irrigation agricole sur le territoire de l’ex-Poitou-Charentes. En début d’après-midi, environ 200 militants ont pris la direction de Mauzé-sur-le-Mignon, entre Surgères et Niort, où les travaux de construction de la première bassine viennent de débuter. Encadrés par des CRS, ils ont pénétré sur le chantier pour stopper les travaux et ont donné rendez-vous les 6 et 7 novembre pour une nouvelle manifestation.