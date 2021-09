Après plusieurs mois d’interruption pour cause de crise sanitaire, la Ville est de nouveau en mesure de proposer une programmation artistique ces prochaines semaines. Avec notamment la venue d’artistes qui avaient dû être déprogrammés, et qui vont enfin pouvoir se produire à Marennes-Hiers-Brouage, comme s’en réjouit la maire Claude Balloteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/saison-marennes-1.mp3 La Ville va proposer différents spectacles autour de la danse, de la musique classique et du théâtre. Ces animations auront lieu à la salle du cinéma L’Estran et à la médiathèque de Marennes, mais aussi à la salle du Sémaphore de Bourcefranc-le-Chapus pour deux d’entre elles. Claude Balloteau nous parle des temps forts de cette saison :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/saison-marennes-2.mp3 Coup d’envoi de la saison culturelle à Marennes-Hiers-Brouage le vendredi 8 octobre à 21h avec le concert “En couleurs” du Duo Della à l’Estran de Marennes.