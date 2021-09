Le coup d’envoi aujourd’hui en Charente-Maritime du festival Ecran vert. C’est l’évènement éco-citoyen de la rentrée. Cette 12e édition s’annonce riche dès ce premier jour d’ouverture, avec la venue du réalisateur Cyril Dion qui vient présenter en avant-première son nouveau film « Animal ». C’est à 19h au CGR Dragon de La Rochelle. 26 documentaires seront projetés jusqu’à dimanche à La Rochelle, Périgny, Fouras, Rochefort et Saint-Saturnin-du-Bois. Deux thématiques fortes se dégagent cette année : « Ressources et exploitations, vers une nouvelle relation au vivant », et « Eduquer : tous concernés ! ».