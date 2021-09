La fin du port du masque obligatoire dans l’espace public en Charente-Maritime. Décision du préfet, au vu de la situation sanitaire qui s’améliore dans le département. La mesure entre en vigueur ce mercredi.

Le préfet Nicolas Basselier a donc décidé de lever les mesures imposant le port du masque dans l’espace public à compter de ce mercredi. Le représentant de l’Etat a pris un arrêté en ce sens pour lever l’obligation du port du masque en extérieur et dans certains établissements, en raison de l’amélioration de la situation sanitaire sur le territoire. En effet, le taux d’incidence vient de repasser sous le seuil d’alerte, avec 38 cas pour 100 000 habitants, et plus de 75% de la population présente un schéma vaccinal complet.

Toutefois, le port du masque reste obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus dans les établissements où le pass sanitaire n’est pas demandé comme les magasins et les centres commerciaux, mais aussi dans les transports en commun, et sur les évènements soumis au pass sanitaire et si l’organisateur le rend obligatoire. Il reste également de rigueur dans les lieux clos des établissements scolaires pour les enfants de 6 ans et plus.

Enfin, l’arrêté concernant l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique est également abrogé à compter de ce mercredi.

Voilà, et j’ajoute que le préfet en appelle à la responsabilité de chacun pour continuer à respecter les gestes barrières.