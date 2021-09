Le coup d’envoi demain pour deux jours du Japan geek festival au Parc des expositions de La Rochelle. C’est le festival de jeux vidéo, manga, jeux de société, high-tech, culture web et japanim. Des animations sont proposées. Et plusieurs invités seront présents, notamment les youtubeurs Siphano, Sora et Newtiteuf. Mais aussi la comédienne Brigitte Cordier, célèbre voix de Sangoku dans la série animée Dragon ball. Et Adeline Chétail qui incarne la prmeière voix française de l’histoire de la princesse Zelda dans le titre « The Legend of Zelda : breath of the wild ».