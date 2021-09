Scène ouverte avec la compagnie Pyramid de Rochefort.

Depuis plus de 20 ans, la Compagnie Pyramid est vectrice d’un dynamisme en Charente-Maritime pour la danse hip-hop et les cultures urbaines. Par son énergie créative, mais aussi par sa volonté de partager et d’échanger, le collectif a su au fil des années, trouver le moyen d’explorer, de rencontrer, de se confronter et de se former auprès d’artistes venus d’univers artistiques divers et d’horizons différents. Au fil de ses créations, elle a également souhaité se produire dans des lieux atypiques tels que les musées, les bibliothèques ou encore les espaces publics, afin d’enrichir son vocabulaire en puisant de nouvelles énergies dans ses différents espaces de jeu, pour lui permettre de tisser des liens toujours plus étroits avec son public. Depuis ses débuts, les membres du collectif ont toujours allié démarche artistique et actions pédagogiques. C’est ainsi qu’est née la Pyramid School qui compte plus de 250 élèves en 2019 et qui développe des sessions de formation pour de jeunes danseurs devenus pour certains professionnels et membres du collectif. 797 représentations en France et à l’international, 250 000 spectateurs, 27 représentations à l’étranger dans 10 pays différents, 3 000 élèves et 4 500 heures d’ateliers.

En 2020, la Compagnie Pyramid fêtait ses vingt ans. Une crise sanitaire et une année plus tard, il est enfin temps de souffler ses bougies ! Pour cette occasion très spéciale, la compagnie Pyramid organise du 20 au 25 septembre 2021 des temps forts sur la ville de Rochefort. Avec 5 000 personnes attendues, le festival Pyramid, 20 ans déjà ! s’annonce comme un des événements majeurs du département.

