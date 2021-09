Solidarité avec cette vente aux enchères exceptionnelle pour aider les enfants malades de l’hôpital de Rochefort. C’est ce qu’ont lancé il y a un peu plus d’une semaine sur Ebay les restaurants McDonald’s de Surgères, Rochefort et Dolus-d’Oléron. Ils ont mis en vente un maillot dédicacé du Stade rochelais, à l’occasion de la nouvelle saison de Top 14. Les fonds collectés seront reversés aux associations « Enfance et adolescence » et « Familles en fête » qui œuvrent en soutien au service pédiatrique du centre hospitalier rochefortais. On écoute le gérant des restaurants de l’enseigne américaine Hervé Gautrot :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/mcdo-maillot.mp3 Et il faut faire vite pour enchérir. La vente se termine ce soir.

https://www.ebay.fr/itm/353644252508