Vous avez peut-être eu la très désagréable surprise d’avoir été flashé ces derniers jours sur la RD 137 à Saint-Sulpice-d’Arnoult, entre Rochefort et Saintes, alors que vous respectiez la limitation de vitesse ? Rassurez-vous ! Vous ne serez pas verbalisé, indique la gendarmerie de la Charente-Maritime sur son compte Facebook. Le radar automatique était en maintenance mardi et mercredi. Il ne l’est plus aujourd’hui.