La Charente-Maritime accueille cette semaine la 36e rencontre des acteurs du pastoralisme. Elle débute ce mercredi pour trois jours au cœur du marais de Brouage. Organisée par l’Association Française de Pastoralisme, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan et la Communauté de communes du Bassin de Marennes, cet événement réunira plus d’une centaine de participants. Au programme : des réunions et des visites de terrain sur les spécificités du pastoralisme en milieu humide. Les précisions de Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/09/rencontre-pastoralisme.mp3