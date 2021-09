Des limousines pour protéger l’environnement sur le site de La Palu à Saintes. Il s’agit bien sûr de vaches qui sont arrivées hier sur cet espace naturel sensible, dans le cadre d’une nouvelle opération d’écopâturage. Objectif : lutter contre le développement de la roselière et des arbres ligneux. Deux espèces qui représentent une menace pour le site et son écosystème.