Ils ont lancé dimanche une grande collecte au profit de l’association d’aide alimentaire. Elle va durer quinze jours. L’objectif étant de récupérer un maximum de denrées et de produits d’hygiène pendant cette opération qui avait permis l’an dernier, pour la première, de collecter l’équivalent de 1 000 euros de dons. On écoute Jacques Gazeau. C’est le responsable des animations pour l’Association sportive golf club Rochefort océan, basée à Saint-Laurent-de-la-Prée et qui est à l’origine de cette action :

