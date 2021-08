Zoom sur le Vélo bar de Charente-Maritime. Une nouvelle activité qui a été lancée mi-août à Royan et Saint-Palais-sur-Mer. Il s’agit d’un quadricycle convivial et festif qui propose de découvrir ou redécouvrir la Côte de beauté à l’heure de l’apéro, en trinquant et en dégustant des produits locaux tout en pédalant. Un concept unique que nous présente la co-gérante Vanessa Paris :

Différents tarifs et prestations sont proposés. Vanessa Paris :

Si Vanessa assure la partie service et animation, c’est son associé Julian Tardy qui pilote l’appareil. Un travail sur-mesure, parfaitement adapté à son handicap :

Le Vélo bar enregistre déjà pas mal de réservations pour le mois prochain. Il participera également au festival Musique et gastronomie du monde à Saint-Palais-sur-Mer les 10 et 11 septembre. Plus d’infos sur velobar.fr ou au 06 42 88 20 05.