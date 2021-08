La vaccination mobile se poursuit en Charente-Maritime. A ce jour, plus de 2 200 personnes, dont la moitié de touristes, ont été vaccinées contre le covid-19, depuis le lancement de la campagne début août. Une dizaine de pompiers et des associations de sécurité civile accueillent chaque jour la population, comme aujourd’hui à Matha, demain à Aigrefeuille-d’Aunis, dimanche à Brizambourg, lundi à Loulay, et mardi à Mortagne-sur-Gironde pour le dernier jour de cette opération inédite.