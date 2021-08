Ben Hermans a remporté le contre-la-montre hier soir à Loudun. Le coureur belge a signé le meilleur chrono de cette 4e étape qui est bien souvent décisive sur le TPC. De son côté, le Britannique Connor Swift est arrivé 5e et récupère la tête du classement général, devant l’Italien Elia Viviani, vainqueur de la première et de la troisième étape. 5e et dernière étape ce vendredi avec l’arrivée finale à Poitiers.