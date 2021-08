La police de la Charente-Maritime met en garde contre des escrocs qui se font passer pour des agents municipaux, des postiers, des électriciens ou des plombiers et qui en profitent pour détourner l’attention de leur victime à leur domicile afin de leur dérober discrètement leurs objets de valeur avec l’aide d’un complice. C’est ce qui est arrivé dernièrement à une personne âgée de La Rochelle qui a signalé les faits. La police invite la population à la plus grande prudence et à vérifier systématiquement l’identité des individus se présentant à son domicile, en demandant par exemple une carte professionnelle.