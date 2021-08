SUD santé sociaux poursuit sa lutte contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire. Après avoir manifesté jeudi dernier sur le Vieux port de La Rochelle, le syndicat appelle désormais les hôpitaux du nord de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres à ne pas appliquer la loi contenant ces deux dispositions gouvernementales. Il vient d’adresser un courrier en ce sens à l’ensemble des directions des hôpitaux de La Rochelle, Rochefort, Saint-Martin-de-Ré, Marennes et Saint-Pierre-d’Oléron, ainsi qu’aux Ehpad de Surgères et Marlonges. On écoute Caroline Avril, responsable de SUD santé sociaux 17/79 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/sud-1.mp3 Caroline Avril qui relève en outre un certain nombre d’incohérences dans l’application de cette loi :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/sud-2.mp3 Caroline Avril dénonce « un écran de fumée ». Pour l’heure, le courrier de SUD reste sans réponse.