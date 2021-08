Le coup d’envoi aujourd’hui pour deux jours du Festival des festivals à Surgères. Le 7e art est à l’honneur avec la projection en plein air des meilleurs films des six festivals d’audiovisuels soutenus par le Département de la Charente-Maritime. La maire de Surgères et vice-présidente du Département Catherine Desprez nous rappelle le concept de cet évènement qui en est à sa 5e édition :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/fdf-1.mp3 Neuf projections sont prévues pendant ces deux soirées entièrement gratuites, ainsi que des ateliers cinématographiques, Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/fdf-2.mp3 Et le rendez-vous est donné dès 17h dans le parc du château. Restauration sur place. Le pass sanitaire est obligatoire. C’est gratuit. Le programme complet sur le site du Département de la Charente-Maritime.