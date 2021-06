A Surgères, la question du logement des jeunes inquiète les élus de la Communauté de communes Aunis Sud. Ils envisagent de nouer un partenariat avec l’association A chacun son toit de Saint-Jean-d’Angély, afin de répondre au mieux à cette problématique. Chaque année, nombreux sont les étudiants et les apprentis à éprouver des difficultés à se loger sur le territoire. Une étude récente pointe un manque de logements, des loyers élevés et un internat peu adapté. On écoute le président d’Aunis Sud Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/logement-1.mp3 Un foyer comme il en existe un sur Saint-Jean-d’Angély, afin de répondre aux besoins sur le territoire. Des besoins que nous précise Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/logement-2.mp3 La question du logement des jeunes sur Aunis Sud sera de nouveau examinée en bureau communautaire le 6 juillet, puis en conseil communautaire le 20 juillet pour valider ou non le partenariat avec l’association A chacun son toit.