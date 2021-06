La baignade interdite depuis hier sur les plages de Royan, Vaux et Saint-Palais-sur-Mer. Le drapeau rouge a été hissé le long de la côte de beauté, et des arrêtés municipaux ont été pris. Une mesure préventive qui fait suite aux fortes pluies de ces derniers jours, car celles-ci sont susceptibles d’altérer la qualité des eaux de baignade. Des prélèvements ont été réalisés en vue d’analyses. Selon les résultats, l’interdiction pourra être levée. Seules les plages du Platin, du Concié et de la Grande côte à Saint-Palais ne sont pas concernées par cette mesure d’interdiction.