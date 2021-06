Royan Atlantique s’investit auprès des plus jeunes. La Communauté d’Agglomération inaugure aujourd’hui une exposition itinérante sur les métiers de la mer et du littoral, à l’école élémentaire de Chaillevette. Réalisé par les élèves de quatre classes volontaires, ce travail avait pour objectif de permettre aux enfants de mieux connaître l’environnement littoral, le patrimoine ainsi que les filières et les métiers de la mer. Les précisions de Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/expo-mer-littoral.mp3