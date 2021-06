Vals de Saintonge mobilité lance un nouveau service de location et de réparation de vélos à Saint-Jean-d’Angély. Cette jeune association solidaire, créée il y a deux ans et demi, œuvre en faveur de la mobilité pour tous. Elle loue notamment des scooters et des voiturettes à des bénéficiaires du RSA qui ont des difficultés pour se déplacer sur le territoire. Souhaitant diversifier ses activités, et toujours dans le but d’aider les plus démunis, elle propose désormais la location et la réparation de vélos. On écoute le président de Vals de Saintonge mobilité Jacques Coquerez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/vds-mobilite.mp3 Vals de Saintonge mobilité dispose d’un local au 60 avenue Aristide-Briand à Saint-Jean-d’Angély et d’un site vdsmobilite.fr