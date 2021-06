Le dispositif, testé l’an dernier avec succès, sera mis en place du 30 juin au 28 août. Il sera même renforcé. L’objectif étant d’apaiser les rues de l’hypercentre et de favoriser l’attractivité du cœur de ville pendant la haute saison, Carole Effenberger :

A noter que des jeunes « conseillers des mobilités douces » vont être recrutés pour renseigner les usagers sur les différents moyens d'accès au centre-ville et les possibilités de stationnement en parkings et parcs relais.