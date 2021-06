Une quarantaine de sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus hier après-midi pour un incendie survenu au camping de La Cailletière à Dolus-d’Oléron. Le feu s’est déclaré peu avant 15h au niveau du bloc sanitaire de l’établissement appartenant au réseau Camping Paradis et situé route de Boyardville. Un périmètre de sécurité a été mis en place, et 150 personnes séjournant au camping ont été évacuées et mises à l’abri. Personne n’a été blessé, mais l’incendie a détruit le bâtiment et s’est propagé à plusieurs mobil-homes qui ont été endommagés. Le feu a été maîtrisé.