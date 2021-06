Un dispositif implanté au centre horticole municipal qui doit permettre d’anticiper les phases d’émissions de pollens. Objectif : aider les personnes allergiques à passer ce mauvais cap.

Le premier Pollinarium est né au Jardin des plantes de Nantes en 2012. Depuis, plusieurs ont vu le jour en France. Ils sont le fruit d’une collaboration entre professionnels de santé, botanistes et jardiniers. Les espèces sont prélevées dans la nature selon une méthodologie scientifique rigoureuse, puis replantées et entretenues dans des conditions identiques à celles du milieu naturel.

Le Pollinarium sentinelle de La Rochelle rassemble les principales espèces de plantes allergisantes de la région : graminées, herbacées, arbustes et arbres. Les jardiniers municipaux les observent quotidiennement pour détecter les dates précises de début et fin d’émission de pollens et transmettent les données en temps réel aux patients allergiques, ainsi qu’aux professionnels de santé inscrits à la newsletter Alerte pollens. Cette information précoce permet aux personnes allergiques de commencer leur traitement avant l’apparition des premiers symptômes et de l’arrêter dès la fin d’émission de pollens.

Il faut savoir qu’une personne sur quatre est concernée par l’allergie respiratoire, la plaçant au quatrième rang mondial des maladies chroniques. Les pollens représentent la moitié des sources potentielles de la gêne respiratoire. Ce Pollinarium sentinelle est un outil de santé publique multi-partenarial qui regroupe l’Association des Pollinariums sentinelles de France, des professionnels de santé, l’Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine, la Ville de La Rochelle et Atmo Nouvelle-Aquitaine qui est en charge de la surveillance de la qualité de l’air dans la région.