Scène ouverte avec Clément Saunier, programmateur de Surgères Brass Festival, et Camille Baudin, coordinatrice, pour la 5e édition du Surgères Brass Festival qui aura lieu du 15 au 17 juillet.

Du 15 au 17 juillet, le Surgères Brass Festival est de retour pour 3 jours de concerts mettant à l’honneur les cuivres et le jazz. Cette 5ème édition promet une programmation exceptionnelle, avec la venue de Kassav ! Le Surgères Brass Festival, c’est aussi des concerts gratuits tous les après-midis et une animation en continue dans les rues et le parc de Surgères. Ça va swinguer dans l’enceinte du Château ! En partenariat avec Hélène FM.

https://surgeresbrassfestival.com/

https://www.facebook.com/surgeresbrassfestival/