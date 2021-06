Un incendie a causé d’importants dégâts cette nuit à Vandré dans la commune nouvelle de La Devise, près de Surgères. Un garage de 200m² et une dépendance ont été la proie des flammes. Le feu s’est déclaré peu avant minuit au 3 rue de la boulangerie. Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place avec d’importants moyens pour venir à bout du sinistre : trois fourgons incendie, une grande échelle et trois camions spécialisés en feux de forêt. Cinq lances ont été déployées. Les dégâts matériels sont conséquents. La toiture du garage s’est effondrée. Un camping-car et une voiture ont été détruits. Le feu s’est propagé à trois logements. Neuf habitants ont dû être évacués et relogées par la famille. Cinq adultes et quatre enfants. Personne n’a été blessé.