La mobilisation contre le projet d’implantation de huit éoliennes sur la commune de Saint-Sauveur-d’Aunis, près de Courçon. Alors qu’une enquête publique a démarré ce lundi pour un peu plus d’un mois, l’ADDVC, l’Association pour le développement durable de la Vallée du Curé, appelle la population à s’exprimer massivement contre ce projet, dénonçant un massacre écologique et une menace pour la population locale. On écoute Robert Konczak, secrétaire de l’ADDVC :

Robert Konczak rappelle que les communes de Saint-Sauveur-d'Aunis, Benon, Le Gué-d'Alleré et Anais se sont prononcées contre. Il espère que le commissaire enquêteur rendra un avis défavorable. L'enquête publique prendra fin le 5 juillet.