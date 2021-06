A Saint-Jean-de-Liversay, près de Marans, une famille d’origine albanaise est menacée de quitter son logement. Ayant obtenu un sursis en raison du contexte sanitaire, le couple et ses trois enfants n’ont désormais plus le choix. Ils devront rendre les clés et trouver une solution ailleurs. Un collectif de parents, d’élus, d’enseignants et de voisins s’est constitué pour demander un délai supplémentaire de quinze jours auprès du Centre d’accueil des demandeurs d’asile Altéa Cabestan, mais celui-ci s’y refuse. Jean-Marie Tessier, membre du collectif, ne comprend pas cette situation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/migrants-1.mp3 Jean-Marie Tessier souhaiterait au mieux que la famille puisse rester dans son logement jusqu’à la fin de l’année scolaire :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/migrants-2.mp3 A noter qu’une vingtaine de militants sont venus soutenir cette famille en difficulté hier après-midi.