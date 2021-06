L’Etablissement Français du Sang a plus que jamais besoin de dons. Avec moins de 85 000 poches en stock, l’EFS lance un appel urgent à la mobilisation. Les réserves de sang sont désormais trop basses en particulier pour les groupes sanguins O et B. Une baisse inquiétante qui s’explique par les jours fériés du mois de mai et la chute de la fréquentation des collectes. Plusieurs sont organisées prochainement en Charente-Maritime : cet après-midi à la salle des fêtes d’Aulnay, jeudi et vendredi après-midi à la Maison du don à Saintes et lundi après-midi à la salle des fêtes de La Jarrie. Les volontaires peuvent prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.