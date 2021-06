A Marennes-Hiers-Brouage, deux bureaux de vote seront déplacés. Une mesure nécessaire en raison de la crise sanitaire et du double scrutin départemental et régional. Le bureau de vote n°2 sera déplacé de la médiathèque au centre d’animation et de loisirs. De fait, le centre de vaccination installé au CAL sera fermé les 18, 21, 25 et 28 juin. Le bureau n°3 sera déplacé de la mairie au dojo.