Départementales 2021. Micheline Bernard et Didier Touvron seront les candidats de la gauche au scrutin des 20 et 27 juin prochains sur le canton de Surgères. La première est la maire charismatique de Forges. Le second du binôme est conseiller municipal d’opposition à Surgères. Tous deux sont élus communautaires, et ils ont fait le pari de rassembler toutes les forces de gauche pour remporter cette élection. On les écoute :

Micheline Bernard et Didier Touvron seront opposés à Catherine Desprez et Gilles Gay, élus sortants et candidats de la majorité départementale, mais aussi à Cyrille Brissac et Evelyne Marchau du Rassemblement national. Ils tiendront deux réunions publiques le 14 juin à 18h30 à la salle Agrifolium d’Aigrefeuille-d’Aunis, et le 16 juin à 18h30 devant la mairie de Surgères.