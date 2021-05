La pression monte avant la finale de la Coupe d’Europe de rugby La Rochelle/Toulouse. A j-1 du coup d’envoi du match à Twickenham, en Angleterre, les Jaune et noir sont impatients de disputer une rencontre historique pour le club maritime. Un gros défi les attend face à la redoutable équipe toulousaine qui dispute sa sixième finale dans la compétition, qu’elle a déjà remporté à quatre reprises. De quoi mettre un peu plus la pression sur l’effectif rochelais. On écoute le 3e ligne Kévin Gourdon :

Les Maritimes vont tout faire pour tenter de remporter le premier titre majeur de leur histoire. Ils se sont entraînés pour cela, avec constance et régularité. On écoute le coach Ronan O'Gara, très fier du travail accompli :

La Rochelle/Toulouse, c'est demain à 17h45. La rencontre sera diffusée sur France 2.