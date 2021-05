Les drapeaux aux couleurs du Stade rochelais fleurissent un peu partout en Charente-Maritime. Sur la façade de la Maison de la Charente-Maritime à La Rochelle, à la mairie de Rochefort, mais aussi de Tonnay-Charente comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Les soutiens sont nombreux. Hier, plus de 300 supporters sont venus encourager et saluer les joueurs à l’aéroport de La Rochelle, avant leur départ pour Londres.