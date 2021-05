Après sa défaite samedi en finale de Coupe d’Europe face à Toulouse, le Stade rochelais espère rebondir en championnat de France. Plusieurs clubs français, comme lui, avaient réussi à remporter le bouclier de Brennus après un échec en Champions cup. Les Jaune et noir vont donc relever la tête et se concentrer sur le prochain match et avant-dernière journée de la saison samedi avec la réception de Pau. Les Rochelais, 2e derrière Toulouse avec un point d’écart, sont largement favoris face à la section paloise, avant-dernière au classement général.