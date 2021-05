Les salles de cinéma se préparent à la réouverture le 19 mai prochain. Avec une jauge limitée dans un premier temps à 35%, puis à 65% le 9 juin, et à 100% le 30 juin. Un moindre mal après plusieurs mois de fermeture. Mais avec un protocole sanitaire très strict (nettoyage, aération des salles et port du masque), et malgré un décalage du couvre-feu à 21h qui nécessite toutefois une adaptation de la programmation, la direction de l’association Créa, qui gère Le Relais à Saint-Georges-de-Didonne et Le Cristal à La Tremblade/Ronce-les-Bains, espère vivement un retour des spectateurs. On écoute la nouvelle présidente Anita Porcel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/crea-1.mp3 Il n’y aura pas de vente de confiseries, ni de pop-corn, et le port du masque sera obligatoire en salle. De quoi en décourager plus d’un, mais le directeur du Créa Denis Lecat mise sur une programmation alléchante pour faire revenir les spectateurs, cinéphiles comme amateurs de spectacles vivants :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/crea-2.mp3 Cinq spectacles sont programmés pour le moment. Les films sont en cours de reprogrammation en fonction des offres des distributeurs. Un festival d’avant-premières est en cours de préparation et sera organisé du 9 au 15 juin. Et puis le festival Humour et eau salée est maintenu du 31 juillet au 6 août.