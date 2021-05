La vaccination pour tous contre le covid-19, c’est à partir d’aujourd’hui. Tous les Français de plus de 18 ans peuvent désormais être vaccinés, à condition qu’il reste des doses disponibles. Ce qui n’est pas forcément le cas chez nous en Charente-Maritime où les plannings sont déjà complets pour plusieurs jours, pour les publics prioritaires. Et les désistements font exception. Dans le Bassin de Marennes, la Communauté de communes informe très clairement qu’il n’y a pas de doses supplémentaires, et qu’à ce titre il est inutile d’appeler le centre de vaccination au risque d’entraîner une surcharge du standard.