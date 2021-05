La nation a rendu hommage hier à Eric Masson. Ce policier tué en service mercredi dernier au cours d’une opération anti-drogue à Avignon. Le Premier Ministre Jean Castex a salué la mémoire du brigadier ce mardi, et lui a remis à titre posthume la médaille de la Légion d’honneur. En Charente-Maritime, les agents des services de l’Etat se sont réunis à la préfecture de La Rochelle pour honorer sa mémoire. Tout comme ses collègues et les personnels de la gendarmerie du département. A Rochefort et Royan, les élus ont observé une minute de silence aux côtés de forces de police.